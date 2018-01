Sub-20: Nigéria elimina a Holanda A Nigéria eliminou, neste sábado, a anfitriã Holanda nas quartas-de-final do Mundial Sub-20. Em Kerkrade, nigerianos e holandeses empataram por 1 a 1, no tempo normal, e em 0 a 0 na prorrogação, o que levou a decisão da vaga para os pênaltis. Depois de 12 cobranças para cada lado, os africanos venceram por 10 a 9. O adversário da Nigéria na semifinal, na próxima terça-feira, será Marrocos, que passou pela Itália na sexta-feira. O Brasil, que eliminou a Alemanha, também já garantiu um lugar entre os quatro melhores do Mundial.