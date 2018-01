Sub-20: Paraguai e Colômbia empatam Colômbia e Paraguai empataram, por 1 a 1, nesta quinta-feira à noite, em Maldonado, no Uruguai, em jogo válido pela terceira rodada do 21º Campeonato Sul-Americano Sub-20, classificatório para o Mundial dos Emirados Árabes. Erwin Avalos abriu o placar, aos três minutos de jogo, enquanto Jaime Ruiz empatou aos 40 minutos, ainda na etapa inicial. Com este resultado, os paraguaios soma cinco pontos e lideram a classificação. Argentina, Brasil (que se enfrentam ainda nesta quinta), Colômbia e Uruguai somam quatro pontos. O Equador ainda não ganham nenhum ponto.