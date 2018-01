Sub-20: Paraguai elimina o Equador O Paraguai eliminou o Equador do Campeonato Sul-Americano Sub-20 ao vencer por 4 a 2 a partida desta quinta-feira, em Armenia, na Colômbia. Com esta vitória, os paraguaios somam cinco pontos e, como não jogam mais, dependem dos resultados dos outros times do Grupo A (Brasil, Uruguai e Chile) para saber se conseguirá passar para a segunda fase. Já o Equador, 5.º e último colocado com nenhum ponto conquistado, cumpre tabela. No sábado, pela última rodada, o Equador enfrenta o Chile e o Brasil enfrenta o Uruguai.