Sub-20 pode ser disputado no México O Mundial Sub-20 de futebol poderá ser disputado no México, segundo informa o diário esportivo mexicano ?Ovaciones?. De acordo com o diário, o vice-presidente do Comitê Executivo da Fifa, o argentino Julio Grondona, entrou em contato com autoridades esportivas mexicanas para saber sobre a possibilidade de o país sediar a competição. O Mundial deveria ser realizado este mês nos Emirados Árabes, mas foi suspenso pela Fifa em razão da iminência de guerra na região. Segundo o ?Ovaciones?, Grondona chegou a cogitar transferir o Mundial para a Argentina e mesmo para o Brasil, mas a idéia foi abandonada em razão da crise econômica dos dois países. A decisão será tomada até o dia 3 de maio.