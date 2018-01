Sub-20: Renan, internado, está vetado O goleiro Renan, do Internacional, de Porto Alegre, ficará em observação por dois dias e pode não jogar contra a Venezuela, no próximo jogo do Brasil no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, na Colômbia. Renan, que sofreu forte choque aos 15 minutos da vitória sobre o Uruguai por 4 a 2, passou a noite numa clínica, na cidade de Pereira (onde o Brasil está jogando). Bruno, do São Paulo, deve ser confirmado contra os venezuelanos na quinta-feira, dia do jogo. Além disso, o treinador René Weber reclamou da severidade dos juízes, "que só vale contra nós".