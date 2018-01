Sub-20 só empata com Paraguai: 1 a 1 O Brasil decepcionou e apenas empatou com o Paraguai, por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira, na Colômbia, na segunda rodada do Campeonato Sul-Americano Sub-20. A seleção brasileira soma quatro pontos em dois jogos no grupo B e mantém boas chances de se classificar para a fase final. O próximo desafio será quinta-feira, contra o Chile, na cidade de Armenia. O primeiro tempo foi de poucas emoções. Lento no ataque, o time do técnico Renê Weber não conseguiu superar a forte retranca do adversário e quase não criou chances de gols. Na etapa final, porém, as jogadas ofensivas da seleção brasileira começaram a surtir efeito, especialmente entre Rafael Sobis e Diego. E foi graças à dupla do Internacional que o Brasil abriu o placar. Aos 12 minutos, Rafael cruzou para Diego, que dividiu com os zagueiros e cabeceou, sem defesa para o goleiro Lopez. O Paraguai não mudou seu esquema tático, mas foi feliz em uma das poucas descidas ao ataque. Aos 17, Cristian Bogado dominou na entrada da área e arriscou chute forte, que acertou o canto do goleiro Renan: 1 a 1. Como as dificuldades para furar o esquema defensivo do rival continuavam, o Brasil passou a insistir nos cruzamentos para a área e nas jogadas de bolas paradas. Aos 35, depois do escanteio, Quirino cabeceou no travessão. Os paraguaios se fecharam e seguraram o resultado.