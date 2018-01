Sub-20 supera ausência de santistas O técnico Valinhos revelou que a seleção brasileira Sub-20 já superou a ausência dos santistas Robinho e Diego, cortados do grupo por contusão, e que está praticamente pronta para a estréia contra o Peru, sábado, no Campeonato Sul-Americano da categoria. Nesta quinta-feira, ele comandou o último treino antes do primeiro jogo, que será disputado no estádio Centenário, em Montevidéu. "É muito importante um bom resultado logo de estréia, para o time ganhar confiança", afirmou Valinhos. A competição será realizada entre 4 e 28 de janeiro e conta com 10 equipes. O Brasil está no grupo A, com Peru, Bolívia, Equador e Uruguai. Na outra chave estão Paraguai, Venezuela, Chile, Colômbia e Argentina. Três equipes de cada grupo se classificam à fase seguinte. A importância maior do Sul-Americano é que os três melhores têm vaga assegurada no Mundial dos Emirados Árabes, de 25 de março a 16 de abril. Para Valinhos, o pouco tempo de preparação - três semanas - pode ser compensado com aplicação dos jogadores. Ele também disse que a tendência é uma melhora gradativa do rendimento da seleção com a seqüência de jogos.