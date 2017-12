Sub-20: técnico chama jogador do Figueirense O técnico da seleção brasileira sub-20, Marcos Paquetá, foi obrigado a cortar o meia Leandro Bonfim, do PSV Eindhoven (Holanda), por causa de contusão no tornozelo direito. Com isso, o treinador convocou o meia Carlos Alberto, do Figueirense, como substituto. O Brasil está treinando na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana, se preparando para o Mundial da categoria, entre 27 de novembro e 19 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos. A seleção luta para conquistar o quarto título da competição.