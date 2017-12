Sub-20: técnico quer ajustar o ataque O técnico Marcos Paquetá vai intensificar o trabalho com o setor ofensivo da Seleção Sub-20, que estréia sábado no Campeonato Mundial enfrentando o Canadá. Ele deixou para ajustar o ataque por último por duas razões: Nilmar só se incorporou nesta segunda-feira ao grupo ? foi autorizado a jogar pelo Internacional contra o Figueirense, sábado passado em Florianópolis ? e sua intenção inicial era organizar a defesa. ?Se tivermos uma defesa segura, nossas chances de vencer aumentarão bastante. Temos jogadores muito talentosos na frente para fazer gols?, afirma Paquetá. A equipe treinou 10 dias na Granja Comary, em Teresópolis, e viajou quinta-feira passada para os Emirados Árabes Unidos. ?Temos um grupo forte e experiente, formado por jogadores que já estão atuando no time principal de seus clubes. Sabemos que o torneio será duro, mas acho que temos grande chance de conquistar o título.? Os destaques do elenco são o lateral-direito Daniel (Sevilla), o zagueiro Alcides (Schalke 04), o volante Dudu Cearense (Vitória), o meia Daniel Carvalho (Internacional) e os atacantes Dagoberto (Atlético Paranaense) e Nilmar (Internacional). SEGUNDO TÍTULO - Na primeira fase, o Brasil enfrentará Canadá, República Checa e Austrália. ?Os checos vão nos criar uma certa dificuldade por jogarem bem fechados e saírem em velocidade. Sobre Canadá e Austrália não temos muita informação, mas sabemos que precisaremos ter atenção.? Paquetá lutará por seu segundo título mundial no ano. Em agosto, comandou a Seleção Sub-17 no campeonato disputado na Finlândia. Pouco depois, foi para a Sub-20 no lugar de Valinhos, que perdeu o Sul-Americano e o Pan-Americano para a Argentina. ?Na Sub-20 é mais fácil observar jogadores, porque eles já jogam nos times de cima.?