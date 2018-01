Sub-20: técnico quer dupla santista O vice-campeonato no Sul-Americano do Uruguai, em janeiro, já foi esquecido pelo técnico da seleção brasileira sub-20, José Claudinei Georgine, o Valinhos. O objetivo, agora, é evitar que os erros se repitam, durante o Mundial da categoria, por enquanto confirmado para os Emirados Árabes, entre os dias 25 de março e 16 de abril. "Pecamos pelo individualismo, a indisciplina e a falta de maturidade?, lamentou Valinhos. "Mas temos uma grande equipe, com bons jogadores em condições de representar bem o Brasil no Mundial.? Mas Valinhos corre o risco de ficar sem seus dois principais trunfos para o Mundial: o atacante Diego e o meia Robinho, ambos do Santos. O treinador, porém, frisou a necessidade e a importância de poder contar com os dois atletas e não cogitou a possibilidade de dispensá-los. Leia mais no Estadão