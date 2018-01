Sub-20 treina na 5ª contra América-RJ A seleção brasileira sub-20 enfrenta nesta quinta-feira o time do América-RJ, em amistoso que servirá de preparação para o Sul-Americano da categoria, de 13 de janeiro a 6 de fevereiro, na Colômbia. O teste será realizado na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, onde a seleção está em atividade desde dezembro. Para o técnico René Weber, a equipe é forte e tem condições de disputar o título do torneio. "É um grupo talentoso e já com alguma experiência, com vários jogadores que participaram do último Campeonato Brasileiro." Ele quer levar a campo amanhã o time com o qual pretende iniciar a competição continental. "Aqui, com a seleção, esses atletas têm grande oportunidade para chegar longe na carreira. No caso, o privilégio de disputar o Pan em 2007, um ano depois a Olimpíada, para culminar com a Copa do Mundo de 2010, quando a maioria terá 25 anos." Para o meia Fernandinho, de 18 anos, titular do vice-campeão brasileiro Atlético-PR, o título do Sul-Americano passou a ser o grande objetivo do ano. "O futebol do Brasil dá muita visibilidade, ainda mais para quem conquista campeonatos e começa a carreira como vencedor." O Brasil é o atual campeão mundial sub-20 e tentará na Colômbia o nono título sul-americano. Weber conta com 20 atletas para o torneio: os goleiros Bruno (São Paulo) e Renan (Internacional); os zagueiros Edcarlos (São Paulo), Gladstone (Cruzeiro), João Leonardo (Guarani) e Leonardo (Santos); os laterais Fábio Santos (São Paulo), Rafael (Coritiba) e Rodrigo (Atlético-MG). Para o meio-de-campo, o técnico relacionou Alê (São Paulo), Amparo (Palmeiras), Diego (Fluminense), Evandro e Fernandinho (Atlético-PR), Renato (Atlético-MG) e Roberto (Guarani). E, para o ataque, Paulinho Betanin (Juventude), Diego (Internacional) e Rafael Sobis (Internacional).