Sub-20 treina na granja para o Mundial A seleção brasileira sub-20, comandada pelo técnico Marcos Paquetá - campeão do Mundial sub-17 na Finlândia este ano - se apresentou hoje no Rio e seguiu, no início da tarde, para a Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana, onde treinará para a disputa do Mundial da categoria, entre 27 de novembro e 19 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos. Durante o período de preparação, o Brasil realizará dois amistosos: na sexta-feira, dia 14, contra o Cabofriense e no dia 17 com uma equipe amadora do Botafogo. Apenas dois jogadores, dos 15 convocados, não se apresentaram hoje. Daniel Alves, do Sevilla (Espanha) chega amanhã, enquanto Leandro Bonfim, do PSV (Holanda), aguarda a liberação de sua equipe para poder viajar. Nos próximos dias, Paquetá chamará mais cinco atletas para completar a lista do Mundial. A seleção brasileira está no Grupo C (a sede é em Dubai) da competição, que terá 24 times divididos em seis grupos de quatro. Na estréia, no dia 28, o Brasil enfrentará o Canadá. No dia 1º de dezembro será a vez da República Tcheca. E no dia 4 contra a Austrália, encerrando sua participação na primeira fase do Mundial. A seleção luta pelo quarto título do torneio. Os anteriores foram conquistados no México, em 1983, na ex-União Soviética, em 1985, e na Austrália, em 1993. Este ano, a seleção sub-20 obteve dois vice-campeonatos. O primeiro no Sul-Americano do Uruguai, em janeiro. O segundo nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, na República Dominicana.