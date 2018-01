Sub-20: Uruguai e Paraguai empatam No jogo inaugural do Grupo B do Sul-Americano Sub-20 nesta sexta-feira à noite, Paraguai e Uruguai não saíram do 0 a 0. A partida foi disputada debaixo de uma intensa chuva, o que atrapalhou os dois times. Na seqüência, ainda nesta sexta-feira, jogam Brasil x Equador.