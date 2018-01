Sub-20: Uruguai goleia e é líder O Uruguai goleou ontem o Equador, por 6 a 0, na terceira rodada do Sul-Americano Sub-20, que está sendo disputado na Colômbia, e assumiu a liderança do Grupo B, com cinco pontos ganhos. O Brasil vem em segundo, com quatro pontos, mesma pontuação do Chile. O time brasileiro, entretanto, leva vantagem no saldo de gols. Amanhã o Brasil enfrenta o Chile.