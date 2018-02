Sub-20 vai à Ásia sem medo da guerra Apesar da ameaça de cancelamento do Mundial Sub-20 nos Emirados Árabes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por manter a programação da seleção, que embarcou rumo à Ásia, nesta quarta-feira pela manhã, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A iminente guerra entre Estados Unidos e Iraque tem preocupado os dirigentes da Fifa, que nesta quinta-feira decidirão sobre a realização da competição, em uma reunião de seu conselho executivo, em Zurique, na Suíça. O Mundial está previsto para acontecer entre os dias 25 de março e 16 de abril. Mesmo com a ameaça do conflito, os jogadores do Brasil se mostraram motivados para a disputa e preferiram esquecer o problema. "A guerra lá vai ser pelo título do Mundial", frisou o meia Wendel, do Corinthians, que sagrou-se vice-campeão com a seleção no Sul-Americano do Uruguai, em janeiro. "Tenho a certeza de que não vai acontecer nada. Se a gente estivesse correndo perigo, a CBF não nos mandaria para lá. De qualquer forma, ainda bem que a minha mãe nem se lembrou dessa hipótese de guerra!". Antes de seguir para os Emirados Árabes, a seleção participará de um torneio na Malásia, entre os dias 13 e 16, com China, Coréia do Sul, além da seleção local. Se o Mundial for confirmado, no dia 18, o time embarca para o país árabe, onde realizará um amistoso no dia 20 contra a equipe do Ras Al Khaimah. Dois dias depois chegará a capital Dubai e estreará no grupo C, dia 26, contra o Canadá. No dia 29 enfrenta a República Tcheca e no dia 1º será a vez da Austrália. O estreante da seleção, o meia Diego, do Palmeiras, de 18 anos, nem cogita a possibilidade de o Mundial ser adiado. "Fiquei tão feliz com minha primeira convocação que não quis saber de mais nada. Só quero saber de jogar bola", contou. Desde o início das disputas do Mundial, o Brasil foi três vezes campeão. A seleção obteve os triunfos em 1983, no México; 1985, na ex-URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas); e em 1993, na Austrália.