Sub-20 volta aos treinos para a decisão Esta terça-feira foi de folga para os jogadores da seleção brasileira sub-20, após a classificação para a final do Mundial da categoria, nos Emirados Árabes. O técnico Marcos Paquetá volta a treinar o time nesta quarta-feira, quando fará o reconhecimento do gramado do estádio na Cidade Desportiva de Zayed, onde na sexta-feira ocorrerá o confronto contra os espanhóis. Paquetá aproveitou o dia para analisar as possibilidades de substituição para o lateral-direito Daniel e o meia Carlos Alberto, que cumprirão suspensão automática. A tendência é a de que as vagas dos jogadores sejam ocupadas por Coelho e Jardel, respectivamente. E após a eliminação, na segunda-feira, o choro dos jogadores argentinos foi acolhido nesta terça-feira pela imprensa local, que fez coro às tristezas de seus compatriotas. O jornal esportivo "Olé" afirmou que perder para o Brasil foi um "golpe duríssimo", e que a Argentina foi uma "equipe com carências futebolísticas, mas que tinha argumentos válidos para reclamar o título de campeão". O "La Nación" falou de uma "dolorosa derrota da seleção contra o Brasil", e disse que a Argentina "jogou muito amarrada ao sistema defensivo e não teve profundidade para quebrar um rival que obteve um triunfo impecável". Já o "Clarín" estampou em sua manchete. "Os ´pibes´ só mostraram coragem e o Brasil não perdoou", lembrando que durante todo o torneio disputado nos Emirados Árabes, a equipe (argentina) foi só amor próprio, "muito pouco para dobrar os brasileiros".