Sub-23: 80% do time será mantido O técnico Ricardo Gomes fez nesta segunda-feira uma avaliação bastante positiva da participação da seleção brasileira Sub-23 na Copa Ouro, quando perdeu para o México na final. De acordo com ele a equipe foi muito bem e só perdeu o título por causa da altitude. Para Ricardo Gomes, os jogadores estavam debilitados fisicamente e isso facilitou as coisas para o adversário. "Eu tenho a certeza que se a final tivesse sido dipustada em Miami, nosso rendimento seria superior e teríamos conquistado título", disse ele, no desembarque da delegação no Rio, nesta segunda de manhã. A final da Copa Ouro foi disputada na Cidade do México e acabou sendo decidida com gol de ouro, aos 7 minutos da prorrogação após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar. O treinador garantiu que pelo menos 80% do grupo deverá ser mantido para o pré-olímpico, a ser disputado a partir de janeiro. Ele espera que a CBF marque três ou quatro amistosos até o início do torneio. ?Eu sei que vamos ter sérios problemas para conseguir a liberação dos jogadores, mas vamos tentar?, disse. Ricardo Gomes adiantou que vai tentar adequar os amistosos ao calendário das eliminatórias, já que na semana em que a seleção principal estiver jogando, o campeonato nacional deverá ser interrompido. Gomes disse ainda que, para facilitar a liberação dos atletas, vai tentar marcar jogos no Brasil.