Sub-23 chega e Diego reconhece erros No desembarque da Seleção Sub-23 no Aeroporto de Cumbica, hoje à noite, Diego evitou assumir a culpa pelo fracasso do Torneio Pré-Olímpico do Chile. Em nenhum momento o meia se disse responsável pelo Brasil ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Atenas. Porém, deixou no ar a impressão de que não é mais certeza nas futuras convocações, tanto para a Seleção Principal quanto para a Sub-23. "Se depender de mim, passarei por outros jogos de pressão pela Seleção Brasileira. Vou continuar me dedicando para permanecer no grupo", disse o meia, cercado por dois seguranças do Santos. Ao lado do amigo Robinho, Diego foi o primeiro a dar as caras no saguão principal. Logo percebeu que não seria fácil escapar da imprensa. Mesmo escoltado, parou para se explicar. Robinho escapou por um corredor formado por três seguranças grandalhões enviados pelo Santos. "Talvez tenha tido um excesso de brincadeiras mesmo. Agora, é a hora de colocar a cabeça no lugar e escutar o que todos tem a dizer", redimiu-se Diego, sobre as brincadeiras que irritaram a cúpula da CBF. "Da próxima vez, temos que encarar com mais seriedade. Pode ter certeza de que voltei muito mais maduro e experiente." Apesar dos 18 anos, Diego sabe que era um dos mais ´rodados´ do clube. No entanto, evitou comparar a desclassificação para Atenas com a desilusão da perda da Libertadores da América, para o Boca Juniors, em pleno Morumbi. "É completamente diferente quando se veste a camisa da Seleção. A responsabilidade aumenta. Infelizmente, não alcançamos o nosso objetivo. A oportunidade foi dada a cada um de nós e não fomos capazes", assumiu. "O Ricardo Gomes é um grande treinador mas que ainda não ganhou o reconhecimento devido." A mesma agilidade que Robinho demonstra em campo foi usada para escapar da imprensa. O atacante não parou. Só diminuia as passadas rápidas para atender os pedidos de autógrafos de alguns curiosos que apareceram para recepcionar a Seleção. Falava rápido enquanto seguia a orientação do segurança: "Mais rápido! Mais rápido!" "Perder faz parte do futebol. O Ronaldinho também perdeu uma Olimpíada com o Brasil e depois foi campeão do mundo", lembrou. Menos assediado pela imprensa, o volante Paulo Almeida, que passou de titular absoluto para uma das opções no banco de reservas de Ricardo Gomes em apenas um jogo, parecia mais preocupado em já servir o Santos no Campeonato Paulista. "Se o Leão quiser, eu estou à disposição para quarta-feira - contra o Mogi Mirim, em Santos", garantiu o jogador, que deixou claro que em nenhum momento faltou vontade do grupo.