Sub-23 chega no Brasil por volta das 19h Depois do fiasco da eliminação no Pré-Olímpico do Chile e o adeus à medalha de ouro nos Jogos de Atenas, a delegação brasileira embarca de volta nesta segunda-feira ao Brasil às 14h15 (15h15 de Brasília). O avião sairá de Santiago e chegará a São Paulo às 19h - a chegada ao Rio deverá ser às 20h30.