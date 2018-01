Sub-23 descansa para treinar à tarde Os jogadores da seleção brasileira Sub-23 ganharam a manhã livre nesta segunda-feira, após dois dias de treinos intensivos sob o comando do técnico Ricardo Gomes, em Concepción, no Chile. Mas voltam a trabalhar no final da tarde (17 horas de Brasília) no Club Huachipato. Na terça-feira, na véspera da estréia contra a Venezuela, a programação deve se repetir com os treinos marcados para o mesmo horário.