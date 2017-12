Sub-23: dúvidas no meio-de-campo O técnico Ricardo Gomes começou nesta quarta-feira a montar o time da seleção sub-23 que sábado enfrentará o Corinthians em São José do Rio Preto. A defesa e o ataque estão definidos, mas ele tem dúvidas no meio-de-campo. Na defesa, os escolhidos são Gomes, Maicon, Alex, Edu Dracena e Maxwell. Em relação ao grupo que disputou a Copa Ouro em julho, as novidades são Edu Dracena em lugar de Luisão (que está no Benfica) e Maxwell na vaga de Adriano, do Coritiba, que está treinando com a seleção sub-20 para o Mundial. A dupla de ataque será a mesma que terminou jogando a Copa Ouro: Robinho e Nilmar. O atacante do Internacional ganhou a posição de Ewerthon durante a competição e conquistou a confiança de Ricardo Gomes. No meio-de-campo, o treinador tem várias opções. Para volante, conta com Paulo Almeida, Eduardo Costa, Fábio Rochemback e Thiago Motta para duas posições. O santista e Eduardo Costa são os mais defensivos e por isso devem se revezar. Thiago Motta e Fábio Rochemback, que saem mais para o jogo e têm bom passe, também deverão fazer um rodízio. Para as meias, os favoritos são Carlos Alberto (Fluminense) e Paulinho (Atlético-MG). O treino desta quarta-feira pela manhã no Estádio Teixeirão ? à tarde o trabalho foi no Clube Monte Líbano ? foi realizado sem a presença de público. A diretoria do América proibiu a entrada de torcedores porque no treino de terça-feira à tarde o bar do estádio foi saqueado. Nesta quinta-feira os jogadores terão folga pela manhã. Sub-20 - A seleção sub-20 treinou nesta quarta-feira em dois períodos, já contando com o volante Carlos Alberto (Figueirense) e o meia Fernandinho (Atlético Paranaense), que foram convocados terça-feira pelo técnico Marcos Paquetá. Para fechar o grupo que disputará o Mundial nos Emirados Árabes Unidos entre os dias 27 de novembro e 19 de dezembro, faltam quatro atletas. A CBF tem até segunda-feira para fechar a lista de 20 jogadores que serão inscritos na competição. Paquetá vai aguardar os resultados de sábado pelo Brasileiro da Série B para fechar a lista. Caso o Palmeiras garanta a promoção e o Botafogo fique perto da vaga, é provável que os convocados sejam os palmeirenses Vágner Love, Diego Souza e Gláuber e o botafoguense Leandrão. O Brasil estréia no Mundial dia 28, contra o Canadá.