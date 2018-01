Sub-23 fará dois amistosos em novembro A seleção brasileira sub-23 aguarda até quinta-feira a confirmação de dois amistosos previstos para os dias 15 (contra o México) e 19 de novembro (com a Colômbia), ambos nos Estados Unidos. As negociações estão adiantadas e o técnico da seleção, Ricardo Gomes, deve convocar os atletas para essas partidas na sexta-feira. As duas datas foram determinadas pela Fifa para jogos de seleções nacionais - a principal, dirigida por Carlos Alberto Parreira, vai disputar no período compromissos pelas Eliminatórias do Mundial de 2006. ?Como a sub-23 utilizaria as datas para amistosos, temos de poupar os atletas que já estouraram a cota anual, como Kaká, Adriano e Júlio Baptista", disse Ricardo Gomes. Ele deixou escapar, porém, que quer testar os meias Fábio Rochemback, do Sporting, e Eduardo Costa, do Bordeaux, e o lateral Maxwell, do Ajax. "Vai ser a nossa última oportunidade antes do Pré-Olímpico, em janeiro", lembrou o treinador. O torneio classificatório aos Jogos de Atenas será disputado no Chile e somente duas seleções sul-americanas conseguirão vaga. Ricardo Gomes foi convidado para ser gerente de Futebol do Benfica, mas negou a solicitação. "Minha prioridade é preparar a seleção para a Olimpíada."