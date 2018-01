Sub-23 faz as contas para ir à Olimpíada A derrota para a Argentina complicou a situação da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, embora exista até a possibilidade de o time se classificar com uma vitória e um empate. Duas vitórias não garantem a classificação, porque pode haver um tríplice empate em seis pontos com Argentina e Paraguai e nesse caso serão aplicados os critérios de desempate levando em consideração apenas a campanha na fase final (saldo de gols, número de gols marcados, confronto direto e sorteio). Caso a rodada desta sexta-feira tenha dois empates e no domingo Brasil e Chile vençam, as quatro equipes terminarão empatadas com quatro pontos. Confira as chances de cada equipe na luta para ir à Olimpíada: Brasil - Se ganhar de Chile e Paraguai, estará classificado se Paraguai ou Argentina não chegar a seis pontos. Caso perca nesta sexta-feira, ficará fora da briga. Para se classificar com quatro pontos, precisa de uma das seguintes situações: ganhar do Chile e empatar com o Paraguai, desde que os paraguaios percam para a Argentina e entrem na última rodada em inferioridade no saldo de gols; empatar com o Chile e ganhar do Paraguai, desde que os paraguaios não vençam a Argentina e fiquem atrás no saldo de gols depois do confronto de domingo e também que o Chile não derrote a Argentina por uma diferença maior do que a que o Brasil fizer contra o Paraguai. Argentina - Se ganhar nesta sexta-feira do Paraguai, estará classificada se no jogo de fundo houver empate. Em caso de empate diante dos paraguaios, precisará de outro ponto domingo para se garantir matematicamente. Se perder, ficará com uma vaga se bater o Chile ou até com um empate - desde que o Brasil não vença seus dois jogos e que leve vantagem sobre Brasil ou Chile (aquele que também chegar a quatro pontos) nos critérios de desempate. Se ganhar nesta sexta-feira, perder domingo e Chile e Paraguai ganharem do Brasil, haverá um tríplice empate com seis pontos. Paraguai - Se ganhar da Argentina, garantirá a vaga nesta sexta-feira caso o jogo de fundo termine empatado. Se empatar diante dos argentinos e domingo contra os brasileiros, também estará classificado. Em caso de derrota, terá chance com um empate domingo se ocorrer uma das seguintes situações: houver empate entre Brasil e Chile nesta sexta-feira e os chilenos não conseguirem bater a Argentina por um placar que lhes dê vantagem nos critérios de desempate; o Brasil ganhar do Chile mas entrar domingo em desvantagem nos critérios de desempate; o Chile ganhar nesta sexta-feira, empatar domingo e ficar atrás no desempate. Chile - Se fizer seis pontos e Argentina ou Paraguai não chegar a essa marca, estará garantido. Caso ocorra a tríplice igualdade, serão aplicados os critérios de desempate. Se ganhar do Brasil e empatar com a Argentina, se classificará caso ocorra uma dessas situações: a Argentina e o Brasil ganharem do Paraguai; o Paraguai chegar a no máximo quatro pontos e perder nos critérios de desempate. Se empatar nesta sexta-feira e ganhar domingo, sua situação será idêntica à do Brasil caso a Seleção bata o Paraguai.