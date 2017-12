Sub-23 faz primeiro treino em Teresópolis Com apenas 13 jogadores - faltam ainda três convocações mais os atletas que atuam na Europa - a seleção brasileira Sub-23 fez na manhã desta quarta-feira o primeiro treino preparativo visando o Pré-Olímpico do Chile, de 7 a 25 de janeiro. Diego e Robinho, últimos a se apresentar, apenas correram em volta do campo da Granja Comary. Sob o comando do técnico Ricardo Gomes, apesar da chuva, os jogadores fizeram exercícios físicos e técnicos acompanhados pelos preparadores Luiz Otávio e Carlos Neves. Depois treinaram finalizações. Eles voltam a treinar logo mais às 16 horas.