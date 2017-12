Sub-23 fica completa para Pré-Olímpico Vinte jogadores relacionados por Ricardo Gomes e que disputarão o Torneio Pré-Olímpico a partir de 7 de janeiro, no Chile, vão estar reunidos nesta sexta-feira às 16 horas no Aeroporto Santos Dumont, de onde seguem para Teresópolis, região serrana do Estado. Os 20 disputam, a princípio, 15 vagas. Isto porque apenas 18 vão poder ser inscritos para a Olimpíada, que será realizada de 13 a 29 de agosto.