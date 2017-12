Sub-23 inicia trabalho e espera por Kaká A Seleção Brasileira Sub-23 começa amanhã a se preparar para a batalha do Pré-Olímpico, que será disputado no Chile entre 7 e 25 de janeiro e oferecerá duas vagas para os Jogos de Atenas-2004. O técnico Ricardo Gomes levará para a Granja Comary os 13 jogadores de clubes brasileiros que foram convocados - os "europeus" se apresentarão dia 26 -e ficará na torcida para que a CBF tenha sucesso na negociação para conseguir a liberação de Kaká e Júlio Baptista. Com os dois e mais um atacante da Seleção Sub-20 - provavelmente Dagoberto - ele completará o grupo que levará para a competição. Ricardo vai esperar até o dia 21, embora tenha até o dia 2 para entregar a lista de inscritos. "Dia 21 é a última rodada do ano na Europa. Se não definirmos a situação até essa data, não vamos encontrar mais ninguém nos clubes para negociar e aí vou ter que chamar gente daqui." O treinador sabe que será muito difícil o Milan ceder Kaká, mas mantém um fio de esperança. "Eu já tinha descartado o Kaká depois que a Fifa autorizou o Milan a não liberá-lo, mas o presidente (Ricardo Teixeira) disse para deixar a convocação em aberto porque ia fazer uma última tentativa para a gente ter o jogador e por isso voltei a ter esperança. O Kaká dá mais peso para o time." Único jogador da Sub-23 que esteve na conquista do pentacampeonato, Kaká é apontado por Ricardo Gomes como o líder de uma geração que o entusiasma não só pela qualidade técnica, mas também pela maturidade e pela conduta fora de campo. "O Kaká é o símbolo desse grupo. É campeão do mundo, faz sucesso num time como o Milan, mas não perde a vontade de jogar na Sub-23. Quando está com a gente, não chega cheio de pose, não é mascarado. Ele é um exemplo para os outros garotos." Thiago Motta sofre lesão - Caso não possa mesmo contar com Kaká, o técnico colocará Elano no time. E chamará um lateral-direito para completar o grupo. Ele explica: "Se o Kaká vier, tenho o Elano e o Júlio Baptista como opções para o lugar do Maicon numa emergência. Sem o Kaká, vou contar com os dois no meio-de-campo e aí vou querer um lateral para a reserva." O lateral preferido por ele era Daniel, da Sub-20, mas nem pensa em chamá-lo para evitar problemas com o Sevilla. "Se já está uma briga para trazer o Júlio, imagine se eu pedir os dois." O segundo da lista é Coelho, que esteve no grupo da Copa Ouro. Caso Júlio Baptista não seja liberado, a primeira opção será Dudu Cearense - que está na Sub-20 - , Fernando (do Siena, que jogou o Torneio do Catar) e o corintiano Fabrício. Eduardo Costa não tem chance porque o Bordeaux não o libera. Thiago Motta foi descartado depois de sofrer grave lesão. O volante rompeu o ligamento lateral do tornozelo esquerdo, ontem, no treino do Barcelona, e ficará um mês sem jogar. A última vaga de atacante está reservada para um jogador da Sub-20. Nilmar foi titular na Copa Ouro e nos amistosos contra Corinthians e Santos, mas o técnico está inclinado a deixá-lo de fora e convocar Dagoberto. "Essa história da transferência do Nilmar para a Europa está mexendo com a cabeça dele e influiu no seu rendimento. Ele caiu muito." O atacante Adriano, machucado, não foi chamado. Mas Ricardo acha que não contaria com ele mesmo que estivesse em forma. "O Parma depende mais dele do que o Milan do Kaká. Você acha que iam deixá-lo vir?" Ficaram fora do grupo alguns jogadores que já foram chamados - Carlos Alberto, Ewerthon e o lateral Adriano - e continuam nos planos. E alguns que não tiveram chance e estão sendo observados: o zagueiro Pepe (Marítimo) e o meia Pinga (Torino).