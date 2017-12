Sub-23: provocação estimula corintianos O amistoso entre Corinthians e seleção Sub-23, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, tinha tudo para ser realizado em clima ameno. Tinha! As declarações do atacante Marcel, na quinta-feira, parece ter mexido com o brio dos corintianos. Convocado pelo técnico Ricardo Gomes, o jogador tripudiou. "Quanto mais gols a seleção fizer, melhor. Se for goleada, azar do Corinthians", afirmou. Nesta sexta-feira, após o treino da manhã no Parque São Jorge, o treinador corintiano, Juninho Fonseca, falava com naturalidade sobre o amistoso. Entre as tradicionais declarações que marcam a véspera de partidas como essa, não faltou a que ressaltava a necessidade de entrar no campo de maneira mais tranqüila, sem aquela "pegada" típica de jogos oficiais. "Vai ser uma boa chance de movimentar o grupo nesse período sem compromissos oficiais. Vou conversas com o Ricardo (Gomes, técnico da seleção Sub-23) para tentar viabilizar o maior número possível de substituições", dizia. Porém, bastou que Juninho tomasse conhecimento das palavras de Marcel para que seu ponto de vista sobre o encontro sofresse algumas mudanças. Para o técnico do Corinthians, a declaração de Marcel pode fazer com que seus atletas encarem o amistoso de forma mais séria. "Ninguém aqui quer perder esse jogo. Eu, particularmente, estou indo para lá com a idéia de buscar o resultado", garantiu. A competição por vaga na equipe nacional também foi lembrada. "Muitos jogadores aqui do clube estão em condição de disputar posição nessa seleção. É uma boa oportunidade para mostrar trabalho." Só para lembrar, o Corinthians começa a partida deste sábado é quase um time Sub-23. A média de idade é de 23,9 anos. Juninho fez questão também de lembrar que, muitas vezes, é difícil conter o ímpeto competitivo dos jogadores. Para ele, depois que a partida começa, fica complicado prever ou controlar a forma como os atletas encaram a disputa. "Sabe como é, nunca se sabe o que vai acontecer. Quando se está lá dentro, o pessoal quer ganhar mesmo", ponderou. De novo não - A polêmica com Vampeta ainda é motivo de constrangimento no grupo. Questionado sobre se o volante vai atuar neste sábado, o treinador reagiu na defensiva. "Meu Deus, foi isso que começou todo esse rolo", disse. Embora não se atreva mais a confirmar a presença do baiano, Juninho deixou evidente, mas nas estrelinhas, que Vampeta será mesmo aproveitado desta vez. "Vou dizer que o Vampeta deve jogar." Porém, o volante vai ter de se contentar em iniciar a partida, que terá transmissão da TV, mais uma vez no banco de reservas. Cocito vai ocupar a vaga.