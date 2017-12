Sub-23 se apresenta na Granja Comary A seleção sub-23 começa nesta terça-feira, na Granja Comary, a se preparar para o Torneio Pré-Olímpico, que será disputado no Chile entre 7 e 25 de janeiro. Os 13 jogadores de clubes brasileiros já convocados se apresentarão ao técnico Ricardo Gomes e trabalharão até o dia 20, quando serão dispensados para passar o Natal em casa. Dia 26, o treinador terá o grupo completo à disposição. Ricardo Gomes ainda tem três vagas abertas para fechar a lista de 20 jogadores. Ele reservou uma vaga para Kaká, uma para Júlio Baptista e a outra para um atacante da Sub-20, que provavelmente será Dagoberto ? o técnico acha que Nilmar caiu muito de produção por causa da notícia de sua transferência para a Europa. Kaká não será liberado pelo Milan e para sua vaga deverá ser chamado o lateral Coelho ? Elano entrará no time. O técnico começa a achar difícil que o Sevilla libere Júlio Baptista e pensa em chamar Dudu Cearense. A vaga no time ficará com Fábio Rochemback.