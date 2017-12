Sub-23 tem lista parcial de convocados O técnico Ricardo Gomes divulgou nesta segunda-feira a lista parcial dos jogadores convocados para disputar o Pré-Olímpico do Chile, a partir do dia 7 no janeiro. Do total de 20, o treinador anunciou 17. Os três restantes, Gomes vai chamar nos próximos dias. Os jogadores que atuam no futebol brasileiro se apresentam dia 16 e os ?estrangeiros? chegam no dia 26. A delegação brasileira viaja no dia 2 e a seleção estréia no dia 7 contra a Venezuela. Dois países garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas. Confira a lista parcial dos convocados: Goleiros: Gomes (Cruzeiro) e Juninho (Vitória) Zaga: Luisão (Benfica), Adriano (Grêmio), Edu Dracena (Cruzeiro) e Alex (Santos) Lateral: Maicon (Cruzeiro) e Maxwell (Ajax) Meio-campo: Paulo Almeida (Santos), Diego (Santos), Elano (Santos), Wendell (Cruzeiro), Fábio Rochemback (Sporting) e Paulinho (Atlético-MG) . Ataque: Marcel (Coritiba), Nenê (Mallorca) e Robinho (Santos).