Sub-23 viajará amanhã para Santiago Qualquer que seja o resultado do jogo desta noite contra o Chile, a delegação brasileira deixará Concepción amanhã à noite. O grupo embarcará às 20h45 (21h45 no horário de Brasília) para Santiago, onde chegará por volta de 21h30. No aeroporto, a Seleção pegará um ônibus para Viña del Mar - numa viagem que deve durar pouco mais de uma hora. O Brasil ficará concentrado no Hotel O´Higgins e a programação dependerá do resultado de hoje. Caso tenha de jogar a repescagem domingo, em Valparaíso, contra o terceiro colocado da outra chave, o time fará um treino sábado no Colégio Alemão e depois irá conhecer o estádio. Se vencer o Chile, o Brasil só voltará a jogar dia 21, na primeira rodada do quadrangular final que apontará os dois classificados para os Jogos de Atenas.