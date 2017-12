Sub20: Brasil bate Argentina e vai à final A seleção brasileira jogou bem e garantiu vaga na final do Mundial Sub-20 ao vencer nesta segunda-feira a Argentina por 1 a 0, com gol marcado pelo volante Dudu Cearense, aos 20 minutos do segundo tempo, de cabeça. O Brasil espera na decisão pelo vencedor do jogo entre Espanha e Colômbia.