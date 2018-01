Sub20: Brasil estréia contra Alemanha O Brasil estreará contra a Alemanha no Mundial de Futebol Sub-20, que será disputado de 17 de junho a 8 de julho, na Argentina. A equipe brasileira faz parte do Grupo B, com sede em Córdoba, e que conta ainda com Iraque e Canadá. Os outros times da competição são: Argentina, Finlândia, Egito e Jamaica (Grupo A); Estados Unidos, China, Chile e Ucrânia (Grupo C); Angola, República Checa, Japão e Austrália (Grupo D); Equador, Etiópia, Holanda e Costa Rica (Grupo E); Gana, Paraguai, Irã e França (Grupo F). A convocação dos jogadores está prevista para o dia 14 de maio. A apresentação será dia 28, e até dia 13 de junho, data da viagem para a Argentina, o grupo ficará treinando na Granja Comary, em Teresópolis.