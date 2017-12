Subir com o Palmeiras, o sonho de Leonardo Acredite: o zagueiro Leonardo não está nem aí para a possibilidade de o Palmeiras ser o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos jogadores mais empenhados nessa reta final de temporada, para ele a única coisa que importa é levar o time para a Primeira Divisão, se livrando do ?peso desse ano todo?. ?A gente aqui só pensa em voltar?, garantiu. Para o jogo de sábado à noite contra o Marília, no Palestra Itália, que pode garantir o acesso à Primeira Divisão, Leonardo ?perdeu? o parceiro Daniel, com uma torção no joelho esquerdo. Agora, terá de trocar de lado na defesa para que Glauber ocupe a sua vaga. ?Já joguei com o Glauber contra o Vila Nova. Não temos um entrosamento perfeito, como o que eu tenho com o Daniel, jogando praticamente o campeonato todo. Mas a gente vai conversando bastante e acerta aqui e ali. Tenho certeza que vai dar tudo certo?, disse, com o sotaque mineiro de Juiz de Fora. ?Além do mais, o Marcinho ajuda bastante na frente da área.? Remanescente do time rebaixado ano passado ? ao lado de Marcos, Sérgio, Pedrinho e Muñoz ?, Leonardo terá de se readaptar na defesa para cumprir uma das tarefas mais complicadas do jogo de sábado: aniquilar o poder ofensivo do Marília, que fez 44 gols ao longo da competição. ?Eles têm o Delani, que é bastante alto, e vai bem por cima; o Basílio, com quem já joguei aqui e é um cara muito veloz; e também a velocidade do Camanducaia, que preocupa a gente?, disse o jogador, referindo-se aos atacantes do Marília que, juntos, marcaram apenas 11 gols na Série B ? Basílio seis, Camanducaia quatro e Delani um. O fato de o Palmeiras entrar em campo sabendo se poderá ou não subir já no sábado ? caso o time vença o Marília e o Sport não derrote o Botafogo no jogo da tarde ? diz pouco a Leonardo: ?É melhor, mas na verdade não muda nada, porque a gente tem de entrar em campo para vencer de todo jeito.? Leonardo Devanir de Paula começou no futebol, ainda garoto, no Tupy, clube de Juiz de Fora, onde nasceu em março de 1977. Profissionalizado, passou pelo América Mineiro antes de transferir-se para o Coritiba ? onde chamou a atenção dos dirigentes palmeirenses, durante a campanha que levou o clube ao título estadual depois de um jejum de nove temporadas. ?Meu passe é do Palmeiras e meu contrato vai até fevereiro?, explicou, acreditando que está cada vez mais perto de realizar seus grandes sonhos: ?Quero chegar à Seleção. Se não fosse assim, nem estaria mais jogando bola.? Transferência para a Europa? ?Quem sabe? Pode ser. Mas só o que importa agora é subir de volta com o Palmeiras. É o que interessa.?