Subir o Palmeiras é a obsessão de Leonardo O zagueiro Leonardo é um exemplo do lado difícil da vida de um jogador de futebol. Na terça-feira, ao marcar o primeiro gol da vitória do Palmeiras sobre o Brasiliense, por 3 a 2, ele festejou bastante, mas não escondeu que a alegria definitiva só vai voltar no fim do ano, com a promoção da equipe para a primeira divisão. Leonardo é um dos poucos remanescentes do elenco de 2002 que entrou para a história do Palmeiras pelo rebaixamento para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. E o zagueiro garante que só vai recuperar a paz que perdida no fim do ano passado quando o clube voltar para à elite do futebol nacional. Ajudar o Palmeiras a voltar para a Série A virou uma verdadeira obsessão. "Penso nisso nisso todo o dia desde que aceitei o desafio de ficar no Palmeiras nesta temporada", admitiu Leonardo. O zagueiro considera que, pelo que aconteceu no ano passado, tem uma dívida a saldar com o clube, a torcida e consigo mesmo.