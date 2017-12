"Substituição" de Serginho desagrada Eram 20h29, quando o quarto árbitro, Antônio Batista do Prado, levantou a placa de substituição no Morumbi. Sai o número 5, Serginho, entra o 13, Jonas. Por que, de forma constrangendora, fazer a alteração formal, já que todos sabiam que, por motivos óbvios, alguém teria de entrar no lugar do zagueiro? "Não havia necessidade de nada disso", lamentou Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol do São Paulo. Muita gente considerou insensível a ordem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de mandar o trio de arbitragem tomar tal atitude. O jogo poderia ter recomeçado normalmente, com Jonas já dentro do campo e não surgindo da lateral de campo, embora o regulamento exija o procedimento. As opiniões, contudo, foram divididas. Para alguns, como o técnico Péricles Chamusca, a exibição da placa de número 5, camisa que Serginho vestia há uma semana, no mesmo Morumbi, acabou sendo mais uma forma de homenagear o zagueiro, morto após uma parada cardiorrespiratória. O próprio Jonas, de apenas 17 anos, estava preparado para sair em direção ao gramado da beira do campo e não se importou com o fato. "Só pensava em entrar e jogar." Pena que quase não teve tempo. Ficou pouco mais de 15 minutos na partida, pois foi substituído por Fernando Baiano, que, no passado, teve problemas de coração. O público, são-paulino na maioria, respeitou o momento e gritou o nome de Serginho por bom tempo. O juiz Cléber Wellington Abade, instruído pela CBF, determinou 1 minuto de silêncio pela memória do atleta, enquanto o placar eletrônico mostrava: "Valeu Serginho, seu show continua". Representando o São Paulo, Marco Aurélio foi ao vestiário do clube do ABC, um pouco antes do início do confronto, para pedir que se fizesse o máximo para se esquecer o triste episódio da morte de Serginho. "Disse a eles que a melhor coisa seria entrar jogando futebol, jogando duro, para esquecer aquilo, sem muita história", contou. O São Caetano, porém, fez questão de homenagear o zagueiro, mesmo que a iniciativa pudesse mexer com a cabeça do grupo. O time entrou em campo com uma faixa, exibindo-a para todos os lados do estádio. "O mundo e tudo o que ele oferece passa, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Valeu Serginho." Tranqüilidade - O Centro Médico do Morumbi trabalhou normalmente nesta quarta-feira, com duas ambulâncias à disposição das pessoas. Cada uma contou, como de costume, com um socorrista, duas enfermeiras, um médico e um motorista, que ficou no próprio centro. "O esquema de atendimento é absolutamente o mesmo de sempre", contou o médico Dino Altmann, chefe da equipe de resgate do Hospital São Luiz. Até o início da partida, apenas um problema havia sido constatado, com um policial que passou mal. O público, aproveitando que não havia cobrança de ingressos, compareceu em bom número ao Morumbi, embora o jogo de ontem tivesse apenas 31 minutos, além dos acréscimos. De acordo com a PM, cerca de 22 mil torcedores foram ao estádio do São Paulo.