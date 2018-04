Substituto de Fred, Magno Alves lamenta polêmica no Fluminense: 'É uma pena'

"É uma pena ter um momento como esse. A gente sabe da importância que o Fred tem, mas agora é deixar ele resolver com o próprio Levir para que em breve haja uma explicação. A gente que fica de fora ouve muita coisa, mas não sabe de tudo. Nada melhor que a própria pessoa para esclarecer", comentou nesta segunda-feira.

Fred teria ficado irritado com algumas decisões de Levir e marcou reunião com a diretoria do Fluminense na noite de sábado. Nela, teria deixado claro que não trabalharia mais com o treinador. Enquanto os dirigentes tricolores não se manifestam, a torcida deixou claro seu apoio ao técnico na partida deste domingo e gritou insistentemente seu nome antes do apito inicial. Com isso, a saída do atacante é cada vez mais especulada.

Magno Alves tenta se manter alheio a tudo isso, apesar de não esconder o orgulho por substituir à altura alguém que ganhou espaço como ídolo tricolor nos últimos anos. "É gratificante para a carreira de um jogador aos 40 anos ainda estar em bom nível, substituindo um grande ídolo neste momento, jogando em um clube grande como o Fluminense."

O domingo, aliás, foi bastante especial para Magno Alves. Justamente no dia em que completava 300 jogos pelo Fluminense, ele se colocou entre os 10 maiores artilheiros da história do clube com 119 gols, ocupando justamente a décima colocação ao lado do ex-atacante Ézio.

"Venho trabalhando para quando a oportunidade surgir eu aproveitar, como foi no domingo. Fui premiado com um gol, logo no dia em que completava 300 jogos por este clube, e, ainda por cima, voltei para o Top 10 dos artilheiros. Me faltam palavras para tudo isso", celebrou.