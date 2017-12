Substituto de Gabriel Jesus, Willian prevê disputa sadia com Barrios por vaga no Palmeiras

O Palmeiras começa a semana decisiva com uma incógnita no ataque para o Campeonato Paulista. Lucas Barrios, Willian e Alecsandro disputam uma vaga na equipe titular para a estreia contra o Botafogo-SP, no próximo domingo, às 17 horas, no Allianz Parque. Depois de ver o concorrente balançar as redes no amistoso com a Ponte Preta, Willian não se inquietou e pregou respeito.

“A gente fica feliz por ele ter feito o gol, tem trabalhado forte e já está no Palmeiras há um tempo.Vai ser uma disputa muito sadia e respeitosa. Já passei por isso em outros clubes, as coisas aconteceram sempre de uma forma natural. Eu trabalho muito e busco nos treinamento estar me dedicando. Acredito que a oportunidade vai aparecer”, afirmou.

O atacante, contratado para substituir Gabriel Jesus, estreou com a camisa alviverde no amistoso com a Ponte Preta neste domingo e foi o responsável pela primeira chance de gol da equipe, mas passou em branco. Ainda assim, ficou satisfeito com o futebol apresentado diante da torcida palmeirense. “Foram 45 minutos que a gente se movimentou bem, nós criamos muitas oportunidades e foi positivo. Me sinto feliz, estava ansioso para estrear logo, mesmo que se tratava de um amistoso, porque era diante do nosso torcedor”, enalteceu.

Na avaliação do jogador, o técnico Eduardo Baptista está bem servido em seu elenco e pode sonhar alto. O Palmeiras contratou oito reforços para a temporada 2017, entre eles, nomes de peso. “Palmeiras tem hoje um grupo mais maduro do que no ano passado. Até pela disputa da Libertadores, isso exige muito. Palmeiras entra muito forte, brigando por título, com muita força para ser campeão”, projeta Willian.

E o treinador chega na reta final da pré-temporada com uma avaliação positiva do trabalho. Baptista tira também aprendizado do “jogo duro e viril” contra a Ponte Preta. “Além da análise tática e técnica, o jogo de hoje nos deixa uma lição: converter os gols para que a gente possa converter domínio em vitória”, avaliou. Isso será determinante na escolha de seu centroavante.

“Rodízio foi uma opção minha. O Barrios e o Willian não tinham feito ainda um jogo desse peso. Em Chapecó, não jogaram. Estamos observando, não é esse jogo que vai definir. É a pré-temporada, os treinamentos, o dia a dia. Temos condições de analisar com calma para escolher quem for melhor, a característica que vai ajudar a equipe a ser forte, ofensiva, aguerrida. Esse jogo nos dá muitas lições”, explicou.