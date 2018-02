Substituto de Gamarra sai amanhã Após o empate com o Vasco, os jogadores titulares do Palmeiras fizeram apenas exercícios físicos. Já os reservas, disputaram um descontraído rachão, observado atentamente pelo técnico Emerson Leão. O motivo? O treinador não terá o zagueiro Gamarra, que defenderá o Paraguai nas Eliminatórias, nos dois próximos jogos ? quarta, contra o Paysandu e sábado diante do Botafogo. O substituto deve ser conhecido amanhã: Glauber, o favorito, Leonardo Silva e Leonardo lutam pela vaga. Quando chegou ao Palmeiras, Leão até brincou com uma barriguinha do paraguaio. Agora quebra a cabeça para recompor sua defesa. E nada de dar pistas de quem vai escolher para os jogos que considera decisivos para as pretensões do time no Campeonato Brasileiro. Mas fez muitas caretas observando, em grande parte sozinho e pensativo, o desempenho de suas opções. Só relaxou quando bateu papo com o diretor de Futebol Ilton José da Costa. ?O Gamarra é extremamente importante no time. Por seu posicionamento, sua segurança, conversa e orientações lá atrás?, ressalta o goleiro Marcos. ?Mas, independentemente de quem entrar, vai jogar bem, pois esta é uma ótima oportunidade para ganhar reconhecimento do treinador e da torcida,? diz. Glauber deixou o treino hoje confiante em escolha do técnico. Principalmente por ser da posição de Gamarra. Leonardo, o outro que poderia jogar pela esquerda, ainda não ganhou chance com Leão e Leonardo Silva costuma entrar quando o time não conta com Daniel ou atua no 3-5-2. No duelo contra o Vasco, André Cunha, bastante gripado, deixou o jogo no intervalo. Baiano, o ex-titular, entrou e até foi bem. Disputarão, mais uma vez, a posição. O reserva Roger é o único suspenso.