Carlo Ancelotti celebra acerto com Bayern de Munique

Futuro substituto de Josep Guardiola, o técnico Carlo Ancelotti comemorou neste domingo o acerto com a diretoria do Bayern de Munique. O treinador italiano afirmou que rejeitou propostas de outros clubes para poder fechar com o time alemão.

"Quando soube do interesse do clube, não quis ouvir mais nenhuma proposta", afirmou Ancelotti, neste domingo, ao ser anunciado como o futuro treinador do Bayern. Ele não revelou o nome dos clubes com os quais chegou a negociar.

Ele assinou contrato de três anos com o Bayern, até junho de 2019. Assim, assumirá o time no dia 1º de julho de 2016, ao fim da temporada europeia. Até lá, o clube alemão continuará sendo comandado por Guardiola. A saída do treinador espanhol foi anunciada neste domingo pela diretoria do Bayern. "Desejo ao Bayern de Munique e ao meu amigo Guardiola todo o melhor no que resta da temporada", declarou Ancelotti.

Nas redes sociais, o italiano também desejou um bom fim de ano aos torcedores do time alemão. "Para os torcedores do Bayern, desejo um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo", disse o técnico.

Ancelotti estava sem clube desde que foi demitido pelo Real Madrid em maio deste ano, ao fim da temporada 2014/2015, apesar de ter levado o time espanhol ao título da Liga dos Campeões da temporada passada. Nos meses seguintes, ele foi cotado para assumir novamente o Milan, time que comandou entre 2001 e 2009.

Ele chega ao Bayern de Munique com três títulos da Liga dos Campeões na bagagem, além de troféus nacionais obtidos no comando do Chelsea, Paris Saint-Germain, Milan e Real Madrid.