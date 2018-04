Substituto de Guiñazu, Lucas festeja 'grande oportunidade' no Vasco

O jogador sabe que precisa aproveitar a chance, pois a concorrência entre os volantes do Vasco é grande e inclui o hoje lesionado Sandro Silva. "É mais uma grande oportunidade de mostrar o meu trabalho. A responsabilidade é muito grande, pois irei substituir um ídolo da torcida. Tenho que mostrar o meu futebol e ajudar o time superar a ausência dele. O Vasco está precisando de mim nesse momento. Irei dar o meu melhor", disse.

A derrota para o Flamengo em clássico disputado no último fim de semana tirou o Vasco da liderança do Campeonato Carioca, agora ocupada pelo Botafogo, levando o time a cair para o quarto lugar. Mesmo assim, Danilo garante que o objetivo do Vasco, mais do que se classificar às semifinais, é terminar esta fase do torneio na primeira colocação.

"Respeitamos os profissionais do Boavista, mas temos que entrar no jogo pra vencer. Independente da posição do Boavista, nós caímos para o quarto lugar e queremos um resultado positivo, até mesmo para o Fluminense não encostar na gente. O nosso objetivo não é se classificar. Queremos ser campeões do primeiro turno e conseguir a vantagem para as finais. A classificação vem em primeiro lugar, mas estamos buscando a liderança", afirmou.