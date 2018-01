Substituto de Harison é dúvida na Ponte Vice-líder do Brasileiro, a Ponte Preta entra em campo neste sábado, às 16 horas, para enfrentar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 9ª rodada do campeonato. E vai colocar em jogo uma série de quatro partidas sem derrotas, sendo três vitórias consecutivas. Além disso, a Ponte pode até conquistar a liderança, desde que vença seu jogo e o Botafogo não supere o Figueirense, no Rio de Janeiro. "É sempre complicado enfrentar o Juventude em Caxias. Mas vamos tentar surpreender e conquistar o resultado positivo", disse o técnico Vadão. Para esta partida, Vadão poderá contar com os retornos do zagueiro Rafael Santos e do volante Carlinhos, que cumpriram suspensão e entram nos lugares de Thiago Matias e Luciano Santos, respectivamente. A dúvida fica por conta do substituto do meia Harison, negociado com o União Leiria, de Portugal. Neste setor, Evando e Gabriel disputam a posição.