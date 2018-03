Substituto de Marcinho ainda é mistério O técnico Muricy Ramalho já sabe quem vai escalar no meio campo para o jogo contra o Flamengo, domingo à tarde, em Volta Redonda, na terceira apresentação do time dentro do Campeonato Brasileiro. O substituto de Marcinho, machucado e fora do time por três meses, passou a ser a nova arma do técnico, que prefere fazer mistério. Existe a possibilidade dele escalar um outro meia como um volante. A opção é, portanto, técnica e também tática. O mais lógico seria a entrada de um meia, como Anaílson ou Lúcio Flávio. Mas não está descartada a possibilidade da entrada de um volante para reforçar a marcação no setor. Fábio Santos é o favorito para desempenhar esta função. Os jogadores participaram de treinos físicos e técnicos pela manhã e à tarde ganharam folga. Neste sábado cedo haverá apenas um recreativo, antes da viagem para Volta Redonda. O mais novo reforço do time, o lateral direito Ceará, revelado pelo Santos e que estava no Coritiba, já treina com o elenco. Além dele, outros dois reforços já estão à disposição da comissão técnica: o volante Fábio Baiano, ex-Flamengo, e o atacante Fábio Reis, ex-Santo André. O São Caetano soma quatro pontos em três jogos, porque não enfrentou o Juventude, na última quarta-feira. Na estréia venceu o Vitória, por 1 a 0, depois empatou com o Guarani, por 1 a 1, em Campinas. Cirurgia - O meia Marcinho passou por uma cirurgia de correção da fíbula fraturada no jogo de quarta-feira contra o Independiente, da Argentina. A operação aconteceu no Hospital São Vicente de Paula e segundo o médico Paulo Forte tudo transcorreu normalmente. O médico garantiu que o jogador deverá receber alta neste sábado. Na segunda-feira irá retirar a tala e começar a fazer fisioterapia. Ele deve ficar sem pisar por 45 dias e seu retorno aos treinos só mesmo em três meses. A sua contusão gerou muita revolta, porque ele foi calçado por trás pelo meia Franco, ainda no primeiro tempo de jogo. Após radiografias foi constatada a fratura, bem próxima ao tornozelo esquerdo.