Substituto, Guilherme evita se comparar a Paulinho O volante Guilherme deverá ter uma sequência como titular do Corinthians a partir do jogo desta quarta-feira com o Goiás em razão da ausência de Paulinho, convocado para a seleção brasileira. O jogador promete aproveitar a oportunidade, mas rejeita as comparações com o companheiro.