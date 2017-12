Sucesso argentino inspira nova seleção Ao anunciar a sua primeira convocação, nesta quarta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari revelou que pretende adotar um esquema de trabalho inspirado na seleção argentina. A idéia é formar um grupo pequeno, com cerca de 30 jogadores, de onde sairiam os 22 de cada jogo, assim como faz o treinador Marcelo Bielsa na Argentina, que lidera as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. ?A Argentina é o melhor time do mundo no momento. O Bielsa está no caminho certo. Ele vem desenvolvendo um excelente trabalho. Conseguiu formar um grupo de 25 jogadores. Sei que terei dificuldades para montar um plantel com 30 ou 32 jogadores no Brasil, mas será minha linha de trabalho?, afirmou Felipão.