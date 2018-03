Sucesso de Marcos ajuda Oriente Os milagres de Marcos não servem apenas para dar vitórias ao Palmeiras. A fama e, principalmente, as camisas do goleiro ajudam a levar o progresso a Oriente, pequena cidade de seis mil habitantes a 14 km de Marília, região Oeste de São Paulo, onde ele nasceu. "Ele está levando o nome da nossa cidade para todo o País. Sempre fala de Oriente", comemora o prefeito Paulo César Ferreira Hilário, do PFL. Paulinho, como é conhecido, era vizinho e até jogava umas peladas com Marcos na infância. Agora, usa o nome do famoso goleiro do Palmeiras até para conseguir verbas. O prefeito adotou um ritual para as viagens oficiais que faz a São Paulo, quando se reúne com secretários de Estado e deputados para conseguir verbas para obras no município. "Sempre que eu falo que sou prefeito de Oriente todo mundo faz cara de espanto, não sabe onde é. Aí eu respondo que sou da cidade do goleiro do Palmeiras e todo mundo lembra. Faço questão de frisar que sou prefeito da cidade do Marcos", diz Paulinho, orgulhoso. A ajudinha involuntária de Marcos à gestão do prefeito não pára por aí. Paulinho leva camisas autografadas de Marcos para dar de presente a autoridades. A última delas parou nas mãos do secretário estadual de Esportes, Marcos Arbaitman. Foi numa visita para pedir a liberação de verbas para a construção de uma pista de cooper na cidade. "O secretário é palmeirense e adorou o presente. Não sei se a camisa vai fazer com que o secretário libere as verbas, mas com certeza vai ajudar", acredita o prefeito. Paulinho não esquece das peladas na infância com Marcos e do horror que o goleiro tinha quando jogava na posição que hoje o consagra. "Ele é o menor dos quatro irmãos da família. Os outros, o Luís Antonio, o Sérgio Reis e o Lauzinho, obrigavam ele a ir para o gol e ele até chorava", conta o prefeito, lembrando dos jogos que eram disputados na Rua Marechal Deodoro. Os irmãos de Marcos que jogavam na linha não se aventuraram no esporte. Luís Antônio é comerciante em Oriente, Sérgio Reis faz o mesmo em Cuiabá e Lauzinho (apelido para Ladislau, que é também nome do pai do goleiro) virou agricultor. Marcos começou no time amador da cidade e iniciou a carreira no Lençoense, de Lençóis Paulista, hoje na Série B-2 do Paulista. No ano passado, quando Paulinho ainda era vereador , ele apresentou um projeto para homenagear o goleiro. "Era a primeira convocação do Marcos para a seleção brasileira e ele foi homenageado." Nas partidas do Palmeiras, Oriente pára. Amigos da família assistem aos jogos na casa do goleiro. No ano passado, alguns corintianos não se conformaram quando Marcos defendeu os pênaltis que tiraram o Corinthians da Copa Libertadores e se vingaram. Quando o Palmeiras perdeu a final para o Boca Juniors, jogaram rojões no telhado da casa. O prefeito Paulinho, corintiano, garante que não participou do ato. "Torço para Oriente e para o Marcos." Faz sentido.