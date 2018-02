Suderj descarta Flamengo como 'administrador' do Maracanã

O secretário de Turismo, Esporte e Lazer do Rio e presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio (Suderj, Eduardo Paes, descartou, nesta quarta-feira, a possibilidade de o Maracanã ser administrado apenas pelo Flamengo. Em sua palestra "Maracanã: Estudos de Viabilidade e Possíveis Modelos de Gestão", no 4º Footecon (Fórum Internacional de Futebol), Paes afirmou que o estádio deve ser o templo do futebol e para isso deve receber outras torcidas da cidade. "Chegamos a conclusão de que o Maracanã não pode ser apenas de um clube. Ele não será só do Flamengo. Deve receber jogos do Flamengo, mas também do Fluminense, os grandes clássicos do futebol carioca e ainda partidas da seleção brasileira. Esse é o desejo da população." O secretário revelou que a licitação do Maracanã está atraindo diversas empresas, muitas delas estrangeiras. "As maiores do ramo do entretenimento (Luso Arenas e AEG) têm o interesse em administrar o Maracanã, conhecido mundialmente. Elas perceberam que isso é um grande negócio. Acontece que o modelo que imaginamos contempla os clubes, sendo assim esses grupos de investimento devem procurar pelo Flamengo e Fluminense", prosseguiu Paes.