Suderj diz que é culpada para livrar Flamengo de punição

Com quase duas semanas livres até o confronto contra o Atlético-PR, o Flamengo passou esta segunda-feira comemorando a vitória sobre o Santos por 1 a 0 (que levou o clube ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e em ótima posição para garantir a vaga à Libertadores) e preparando o recurso para tentar reverter a punição de perda de um mando de campo imposta pelo STJD, que deve ser cumprida contra os paranaenses. O trunfo do clube para poder contar com sua principal força, a torcida, é a própria Suderj, que administra o Maracanã e se colocou à disposição do clube para assumir a culpa pela latinha atirada por um torcedor contra o juiz Sálvio Spinola, na partida contra o Grêmio. "Se existe algum culpado é a Suderj. Se alguém tem de ser punido, é a Suderj e não o Flamengo. Vou ao julgamento, se for preciso", disse Eduardo Paes, administrador do estádio, à Rádio Brasil. Dentro de campo, um desfalque é garantido. O meia Toró, ovacionado pela torcida por sua garra durante o jogo contra o Santos, recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga. O técnico Joel Santana, sabedor que uma vitória contra o Atlético-PR poderá garantir a vaga antecipadamente, pode aproveitar a deixa e escalar um time mais ofensivo, recuando Renato Augusto e recolocando Maxi ou Obina ao lado de Souza no ataque. A importância do triunfo sobre os santistas pôde ser comprovada com os jogadores simulando uma volta olímpica e agradecendo o apoio da torcida depois do jogo. Cristian, chorando, levantou uma réplica de isopor da taça destinada ao primeiro pentacampeão brasileiro. "Estamos no caminho certo. Comemoramos muito porque o momento merecia, mas sabemos que ainda não estamos garantidos na Libertadores", disse o goleiro Bruno, que segurou a vitória com defesas importantes no fim