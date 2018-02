Suécia aposta no reforço de Larsson A Suécia aposta na força de seu ataque, agora reforçado por Henrik Larsson, para bater a Bulgária nesta segunda-feira, em Lisboa (15h45, com transmissão do Sportv), pelo grupo C da Eurocopa. Larsson havia deixado a seleção depois da Copa de 2002 e não participou da fase de classificação da Eurocopa, mas resolveu voltar para a fase final a pedido do técnico Tommy Soederberg e até do presidente da Uefa, o sueco Lennart Johansson. Remanescente do time que ficou em terceiro na Copa de 94 ? batendo a Bulgária no último jogo ?, Larsson fará dupla com Ibrahimovic, do Ajax, um dos destaques da equipe. A Bulgária não derrota a Suécia há 37 anos, mas está otimista e fala até em passar para as quartas-de-final. ?Estamos numa chave difícil, mas temos condição de avançar?, disse o capitão Petrov. O astro do time é o artilheiro Berbatov, do Bayer Leverkusen.