Suécia convoca Larsson para jogos das Eliminatórias da Copa

O veterano atacante Henrik Larsson, de 38 anos, foi convocado neste terça-feira para a seleção sueca que disputará os dois últimos jogos do país pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, contra Dinamarca e Albânia, em outubro. O jogador já disputou os Mundiais de 1994, 2002 e 2006.

Larsson, que ficou fora das últimas duas partidas das Eliminatórias contra Hungria e Malta por causa de uma lesão, foi incluído na lista de 22 jogadores divulgada pelo técnico Lars Lagerback. Além de Larsson, os meio-campistas Viktor Elm e Daniel Andersson, além do atacante Markus Rosenberg voltaram a ser convocados depois se recuperarem de lesões, enquanto o atacante do Bolton Johan Elmander ficou fora por causa de uma contusão.

A Suécia vai enfrentar a Dinamarca em Copenhague no dia 10 de outubro e encara a Albânia, em Estocolmo, quatro dias depois. Os dinamarqueses lideram o Grupo 1 das Eliminatórias Europeias, com 18 pontos, enquanto a Suécia está na segunda posição, com 15. As seleções de Portugal e Hungria têm 13 pontos cada uma e dividem a terceira colocação.

Apenas os líderes de cada chave se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2010, enquanto os oito melhores segundo colocados avançam à segunda fase do qualificatório europeu. "Nós focaremos fazer seis pontos nos dois últimos jogos. Nas outras partidas nós não podemos fazer nada a respeito", afirmou o técnico Lagerback ao comentar as chances de classificação da Suécia ao Mundial.