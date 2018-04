Suécia derrota Letônia também vai à Eurocopa de 2008

A seleção da Suécia garantiu nesta quarta-feira uma das vagas restantes à Eurocopa de 2008 ao superar a Letônia por 2 a 1 no estádio Rasunda da cidade de Solna. Veja também: Inglaterra perde para Croácia e fica de fora da Eurocopa Portugal segura empate com Finlândia se garante na Euro Turquia passa pela Bósnia e vai à Eurocopa de 2008 Eurocopa 2008 - Eliminatórias Precisando de uma vitória para não depender de nenhum outro resultado, os suecos partiram para cima e conseguiram vantagem logo no primeiro minuto, por meio do atacante Allback, que concluiu jogada de Zlatan Ibrahimovic. Porém, os visitantes empataram aos 26, com Laizans, e quase viraram o placar duas vezes antes do intervalo. A Suécia também teve novas chances ao longo da partida e chegou ao segundo aos 12 minutos da etapa final, com Kallstrom. O resultado deixa os suecos com 26 pontos, contra 28 da Espanha - que venceu a Irlanda do Norte por 1 a 0, em casa. As duas seleções se classificam para a competição em 2008, na Áustria e Suíça.